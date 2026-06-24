L’avancement de l’étude sur les mécanismes de médiation dans le règlement des conflits du travail, à travers le diagnostic et l’analyse du cadre juridique actuel relatif aux litiges professionnels, ainsi que l’examen des expériences réussies d’autres pays en la matière, ont été au centre d’un atelier organisé, hier mardi, à Hammamet à l’initiative du ministère des affaires sociales en partenariat avec l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Selon un communiqué publié sur la page officielle du département, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a indiqué, à cette occasion, que les études comparatives ont montré que le recours à la médiation dans le règlement des conflits du travail permet d’accélérer la recherche de solutions pacifiques, de garantir la pérennité des entreprises et d’instaurer un climat social sain.

Il a, dans ce contexte, salué les efforts déployés par les cadres centraux et régionaux du ministère, notamment les inspecteurs du travail, qui assument quotidiennement les rôles d’inspecteur, de conciliateur et de médiateur dans le traitement des différends professionnels.

Le ministre a également évoqué les résultats positifs enregistrés en matière de médiation dans le règlement des conflits individuels du travail, estimant qu’ils confirment l’efficacité de ce mécanisme, considéré comme l’un des principaux instruments de la gouvernance sociale moderne.

Il a, par ailleurs, mis en avant l’efficacité de la médiation dans plusieurs autres domaines et souligné la nécessité d’adopter de nouvelles techniques et de nouveaux mécanismes de règlement des litiges individuels, en s’appuyant sur la confiance accordée par les citoyens aux inspecteurs du travail, considérés comme les mieux placés pour résoudre les différends de manière pacifique et dans les meilleurs délais.

Issam Lahmar a aussi souligné la nécessité d’élaborer une vision claire et pragmatique adaptée aux missions des inspecteurs du travail dans le cadre de la révision du Code du travail, en tenant compte des spécificités du contexte tunisien, afin d’alléger leur charge de travail et de garantir l’accès aux droits dans des délais raisonnables.

Les débats ont notamment porté sur le manque de ressources humaines au sein du corps des inspecteurs du travail et sur la nécessité d’accélérer l’achèvement de l’application informatique destinée à faciliter les tâches des agents du secteur.