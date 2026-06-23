L’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME) a lancé un appel d’offres national en vue d’élaborer un plan d’action stratégique pour l’utilisation rationnelle de l’énergie en Tunisie à l’horizon 2040. Cette initiative vise à consolider la transition énergétique du pays et à garantir sa sécurité énergétique sur le long terme.

Selon l’avis d’appel d’offres n°9 de l’année 2026, les bureaux d’études et experts éligibles ont jusqu’au 21 juillet 2026 à 10h00 pour soumettre leurs offres techniques et financières. Les soumissions doivent s’effectuer exclusivement via le système d’achat public en ligne “TUNEPS”, l’ouverture des plis étant prévue le jour même à 11h00.

Le cahier des charges est disponible en téléchargement gratuit sur la plateforme électronique.

L’ANME a tenu à rappeler que le strict respect des procédures et des exigences administratives et techniques est impératif, tout manquement entraînant l’exclusion immédiate du dossier.

À terme, ce plan d’action devra définir les priorités et les mesures concrètes pour optimiser la consommation et réduire la dépendance aux ressources énergétiques traditionnelles dans l’ensemble des secteurs économiques. Il s’inscrit en droite ligne avec les orientations nationales de développement durable et les objectifs de transition vers un système énergétique pérenne pour les deux prochaines décennies.