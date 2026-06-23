Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a appelé lundi à un approfondissement de la coopération économique et commerciale entre la Tunisie et la Jordanie, à l’occasion d’une rencontre avec des responsables des chambres de commerce jordaniennes et des hommes d’affaires à Amman.

Organisée en marge de sa participation à la session reprise du 165e Conseil ministériel de la Ligue arabe, la réunion a permis de réaffirmer la solidité des relations tuniso-jordaniennes et la volonté commune de renforcer les échanges économiques, notamment à travers un soutien accru au secteur privé, le développement des investissements et l’augmentation du volume des échanges commerciaux.

Les deux parties ont salué la progression des exportations tunisiennes d’huile d’olive vers la Jordanie au cours de la saison actuelle, exprimant le souhait de pérenniser cette dynamique.

Les discussions ont également porté sur la nécessité d’intensifier les visites d’hommes d’affaires, de réactiver le Conseil d’affaires tuniso-jordanien et d’organiser des forums économiques dans les deux pays.

Les participants ont en outre soutenu une initiative du secteur privé visant à créer une plateforme commerciale numérique tuniso-jordanienne destinée à faciliter les contacts entre opérateurs économiques et à promouvoir les opportunités d’investissement.

Le ministre a par ailleurs rencontré l’économiste et entrepreneur jordanien Talal Abu-Ghazaleh, fondateur du groupe Abu-Ghazaleh Digital, actif dans les domaines du conseil, de la comptabilité, de la propriété intellectuelle et des technologies numériques.

Nafti a mis en avant les réformes engagées par la Tunisie dans les secteurs de l’éducation, de la recherche scientifique et de la transformation numérique, soulignant l’intérêt de développer des partenariats avec des institutions de référence dans les technologies et l’enseignement numérique.

De son côté, Talal Abu-Ghazaleh a salué l’attention accordée par la Tunisie à la science et à l’innovation, se déclarant favorable à l’établissement de partenariats avec des institutions tunisiennes spécialisées dans la transformation numérique et l’éducation.