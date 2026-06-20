L’Allemagne a battu la Côte d’Ivoire 2-1, samedi 20 juin 2026, au Stade de Toronto, lors du groupe E du Mondial 2026. Le match a débuté à 20h00 UTC, soit 21h00 à Tunis.

Une Côte d’Ivoire devant à la pause

La Côte d’Ivoire a ouvert le score à la 30e minute par Franck Kessié. Les Éléphants ont mis l’Allemagne sous pression en première période, selon les directs de presse.

Undav change le match

Deniz Undav a égalisé à la 68e minute, puis inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+4. L’Allemagne s’impose 2-1.

Effet classement

Ce résultat permet à l’Allemagne d’avancer vers la phase à élimination directe. La Côte d’Ivoire conserve un enjeu sur son dernier match de groupe.