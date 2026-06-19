Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné que les femmes représentent actuellement 39,3% du corps diplomatique tunisien. Elles ont constitué 80% de la dernière promotion des secrétaires des Affaires étrangères, contre 74% en 2025 et 50% en 2024.

Le ministre s’exprimait à l’ouverture de la célébration de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, organisée vendredi, au siège de l’Académie diplomatique de Tunis, sous le thème “Les femmes dans la diplomatie : un engagement continu et un travail soutenu au service de la paix, de la sécurité et du développement global”.

Nafti a, à cette occasion, réitéré l’engagement ferme de la Tunisie en faveur de la promotion de la présence féminine dans l’action diplomatique, rappelant que la Tunisie avait intégré des femmes au sein de sa première délégation ayant participé à l’Assemblée générale des Nations unies après l’indépendance.

Selon lui, il s’agit d’une orientation qui s’inscrit dans la vision des bâtisseurs de l’État moderne, fondée sur l’égalité entre les citoyens et l’autonomisation des femmes.

Mohamed Ali Nafti a, en outre, rendu hommage aux diplomates tunisiennes qui, depuis l’indépendance, ont contribué à défendre la souveraineté nationale, les intérêts du pays et aux efforts du développement durable.

Aujourd’hui, a-t-il affirmé, elles jouent un rôle actif, dans le cadre du ministère ou des organisations internationales, dans les processus de dialogue, de pourparlers et d’établissement des consensus, tout en contribuant aux efforts en faveur de la paix, de la sécurité sur les scènes régionale et internationale.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé que la Tunisie avait soutenu, en 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, étant convaincu du droit des femmes non seulement en matière de protection et de prévention, mais aussi quant à l’importance du rôle qu’elles peuvent jouer dans la construction de la paix, de la sécurité et du développement global.

Il, dans ce sens, a souligné que la Tunisie a été le premier pays d’Afrique du Nord à adopter un plan d’action national pour la mise en œuvre de cette résolution et le premier de la région à lancer un deuxième plan couvrant la période 2023-2027.

Pour sa part, la représentante du bureau d’ONU Femmes pour la Tunisie et la Libye, Florence Basty, estimé que la Tunisie a été et demeure l’un des pays pionniers en matière de promotion des droits des femmes, tant au niveau régional qu’international, ajoutant que son histoire, depuis l’indépendance, témoigne d’une présence remarquable et influente des femmes dans la diplomatie multilatérale et les efforts internationaux de paix.

Les jeunes diplomates tunisiennes continuent de porter cet héritage précieux, légué par les pionnières qui sont honorées aujourd’hui, et avancent avec confiance vers de nouveaux horizons d’influence et de leadership, a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que la Tunisie, en plaçant la femme au cœur de ses priorités nationales et de l’action diplomatique, affirme que la participation égalitaire et effective des femmes est un choix stratégique et une responsabilité internationale.

Et de poursuivre : cet engagement puise ses fondements dans l’agenda “Femmes, paix et sécurité” et dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui constitue un cadre de référence pour renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et l’instauration d’une sécurité durable.

En marge de cette célébration, le ministère des Affaires étrangères a organisé à l’Académie diplomatique une exposition consacrée aux pionnières tunisiennes de la diplomatie, mettant en lumière leurs parcours et leur contribution dans la diplomatie nationale.