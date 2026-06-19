Vinícius Júnior aborde le Mondial 2026 comme l’un des principaux visages du Brésil. Son exposition sportive s’accompagne d’un poids économique croissant, entre salaire, partenariats et image internationale.

Un rôle sportif central

Le 14 juin 2026, CGTN indique que Vinícius a marqué l’égalisation du Brésil contre le Maroc lors du nul 1-1 en ouverture du groupe C. The Guardian le décrit comme le meilleur joueur brésilien de ce premier match.

Revenus estimés

Forbes classe Vinícius Júnior au 34e rang mondial des sportifs les mieux payés en 2026, avec 60 millions de dollars estimés sur 12 mois.

Sponsoring et image

AS recense 14 contrats de marque liés à Vinícius, dont Nike, Havaianas, Pepsi, PlayStation, Gatorade, Boss, Prada, Vivo et UNESCO. Le média évoque aussi une structuration professionnelle autour de sa carrière, de ses sponsors et de son institut.

Institut et positionnement social

L’UNESCO précise que Vinícius a fondé l’Instituto Viní.Jr en 2021 pour réduire les inégalités éducatives au Brésil. Il est aussi Ambassadeur de bonne volonté pour l’éducation pour tous.