La production nationale de pétrole brut s’est établie à 393 kilotonnes (kt) à fin avril 2026, enregistrant une baisse de 7% par rapport à la même période de l’année précédente, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

La moyenne journalière de production est ainsi passée de 27,33 mille barils par jour à fin avril 2025 à 25,39 mille barils par jour à fin avril 2026.

Cette baisse a concerné la plupart des champs pétroliers, notamment Ashtart (-64%), Ezzaouia (-100%), Gherib (-44%), Franig/Bag/Tarfa (-50%), Adam (-11%), El Borma (-3%) et Halk el Manzel (-2%).

En revanche, certains champs ont enregistré une amélioration de leur production, à savoir Sidi Marzoug (+92%), Cercina (+11%), Chergui (+73%) et Nawara (+13%).

Selon l’Observatoire, les concessions de Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane et Benefsej Sud sont à l’arrêt depuis le 23 septembre 2025 en raison de travaux de maintenance.