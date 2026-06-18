Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi au palais de Carthage le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’étranger, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui lui a remis un message écrit du Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer plusieurs étapes historiques illustrant la profondeur des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et la Mauritanie, lit-on dans un communiqué publié par le Département.

Les deux parties ont souligné que ces liens, profondément enracinés dans l’histoire, reposent également sur un héritage culturel et religieux commun remontant à l’époque sanhadjienne, qui a notamment contribué à rapprocher Kairouan et le pays de Chinguetti, l’actuelle Mauritanie.

Le chef de l’État a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage sa coopération avec la Mauritanie dans les domaines économique, commercial, culturel et scientifique.

Il a rappelé que la Tunisie était parmi les premiers pays à avoir reconnu l’indépendance de la Mauritanie et à avoir soutenu son adhésion aux différentes organisations régionales et internationales ainsi que ses positions dans les forums internationaux.

L’entretien a également porté sur les profondes mutations que connaît actuellement le monde. À cette occasion, le Président de la République a insisté sur la nécessité d’unifier les positions et les visions afin de faire face aux différents défis contemporains à travers de nouvelles approches, permettant aux pays africains et arabes de jouer un rôle actif dans la construction d’un ordre international plus juste et plus équitable.