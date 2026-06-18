Dans un contexte où les Industries Culturelles et Créatives constituent l’un des moteurs les plus dynamiques de l’économie de demain, l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSECT) a lancé un appel à candidatures pour la 4ème cohorte du mastère professionnel 2026 – 2027 en management entrepreneurial et marketing des industries culturelles et créatives (MEMICC).

Le mastère est réalisé en partenariat avec l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISMT), l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis (ISMT) et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT).

Il s’adresse aux diplômés de l’enseignement supérieur, aux entrepreneurs culturels, aux porteurs de projets créatifs, ainsi qu’aux professionnels souhaitant renforcer leurs compétences dans les domaines du management culturel, du marketing de l’art et de la culture, de la communication, du Branding territorial, de l’innovation et de l’entrepreneuriat créatif indique un communiqué apprend l’agence TAP.

Le MEMICC offre une opportunité unique de développer une expertise à la croisée du management, du marketing, de l’innovation et de la création.

À l’intersection de la culture, de la créativité, du management et de l’économie orange, ce master ambitionne de former une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir, développer, promouvoir, valoriser et piloter des projets à forte valeur culturelle, artistique, économique et sociétale.

Depuis son lancement, le MEMICC s’est affirmé comme un véritable laboratoire d’expérimentation et d’innovation, favorisant les échanges entre universitaires, professionnels, artistes, créateurs et acteurs de l’écosystème culturel et créatif.

Les candidats retenus bénéficieront d’un parcours professionnalisant combinant enseignements académiques, ateliers pratiques, rencontres avec des experts, accompagnement de projets et immersion dans les réalités des Industries Culturelles et Créatives (ICC).

L’ouverture officielle de l’appel de l’appel à candidatures pour le Master Professionnel MEMICC 2026-2027 a démarré le 08 juin 2026.

Le dépôt des candidatures en ligne sur le site de l’ESSECT a démarré le 10 juin et se poursuivra jusqu’au 04 juillet 2026.

Dépôt complémentaire des dossiers pour les professionnels et porteurs de projets ICC se fait auprès du bureau d’ordre de l’ESSECT a démarré le 10 juin et se poursuivra au 29 juin 2026

La Publication des candidats présélectionnés et calendrier des entretiens est à consulter sur le Site de l’ESSEC de Tunis

Le démarrage des cours aura lieu 12 septembre 2026.

Les candidats intéressés sont invités à consulter les conditions d’admission et les modalités de candidature sur le site officiel de l’ESSECT.