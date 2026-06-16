Les ⁠Américaines Serena et ​Venus Williams ont obtenu mardi ​une invitation pour participer ‌au tournoi de ‌tennis de ‌Wimbledon en double, tandis que la Polonaise Maja Chwalinska, récente finaliste ⁠de Roland-Garros, a été invitée en simple.

La légende américaine Serena Williams ​fera son retour à Wimbledon après quatre ans d’absence.

La ⁠joueuse de 44 ans, détentrice de 23 titres ⁠du Grand Chelem en simple, a fait son retour ce mois-ci au tournoi du Queen’s, où elle a disputé le double avec la Canadienne Victoria Mboko.

Cette association a ​tourné court après la blessure au genou de Victoria Mboko. Serena Williams dispute ‌cette semaine le tournoi de double de Berlin aux côtés de Karolina ⁠Muchova.

Serena Williams a remporté sept ‌titres en simple à Wimbledon et six en double, déjà avec sa sœur aînée Venus.

Dans le tableau du simple dames, la Polonaise Maja Chwalinska, a obtenu une invitation, ‌dix jours après ⁠sa finale surprise à Roland-Garros.

Désormais 21e mondiale, elle figurait trop loin au classement WTA ‌quand la liste des participantes a été arrêtée avant le Grand Chelem parisien.