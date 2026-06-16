La 20e Tabarka Jazz festival retrouvera son public du 2 au 9 juillet au Théâtre de la Mer avec 7 concerts de haute facture, marquant son grand retour plus de après 6 ans d’absence. Les artistes qui seront sur scène sont de Tunisie, d’Algérie, du Liban, de Cuba, des États-Unis et du Royaume-Uni.

La soirée d’ouverture, le vendredi 3 juillet 2026, sera assurée par le célèbre pianiste et compositeur cubain Alfredo Rodríguez alors l’américaine Akua Naru, mondialement connue pour son écriture engagée et sa fusion avec le blues, la soul et le jazz, sera sur scène lors du concert de clôture.

Cette édition qui se veut exceptionnelle célèbre les plus belles expériences musicales et réunit une sélection d’artistes de renom venus des quatre coins du monde dont voici le programme :

Vendredi 03 juillet 2026 : Alfredo Rodríguez – Cuba

Samedi 04 juillet 2026 : Liz McComb – États-Unis

Dimanche 05 juillet 2026 : Osool feat.Yacine Boulares & Soufiane Saidi – Tunisie / Algérie

Lundi 06 juillet 2026 : Tarek Yamani – Liban

Mardi 07 juillet 2026 : Dee Dee Bridgewater – « We Exist » – États-Unis

Mercredi 08 juillet 2026 : KOKOROKO – Royaume-Uni

Jeudi 09 juillet 2026 : Veronica Swift – États-Unis et Akua Naru – États-Unis