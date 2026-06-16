De récentes nouvelles en provenance de Chine montrent que la grande joie suscitée par la décision de cette deuxième puissance économique du monde d’exonérer, unilatéralement, durant deux ans, à compter du 1er mai 2026, des droits de douane les produits importés de Tunisie ne fera pas long feu.

Comprendre : cette décision applaudie chaleureusement par le gouvernement tunisien ne produira pas apparemment l’effet escompté. celui d’importer de Chine des produits et biens d’équipement bon marché.

Dans le passé, la Chine est habituée à jouer un rôle crucial en tant que fournisseur de biens à bas prix, contribuant ainsi à freiner l’inflation mondiale. Cette situation s’explique par une faible demande intérieure et une guerre des prix alimentée par une concurrence intense entre les usines.

Il semble que cette situation relève, désormais, du passé suite aux effets néfastes sde la guerre irano américano-israelinne. Les prix à l’export vont avoir tendance à augmenter.

En contre partie du « zéro douane », la Chine augmente de 5% ses exportations

Les dernières nouvelles nous apprennent que les prix à l’exportation de la Chine ont enregistré leur plus forte croissance en trois ans, le pays étant touché par le choc pétrolier mondial et une vague d’investissements dans l’intelligence artificielle (IA).

Selon les données publiées le 29 mai 2026 par l’Administration générale des douanes chinoises, l’indice global des prix à l’exportation du pays a augmenté de 5% en avril 2026 par rapport à l’année précédente.

Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis avril 2023, inversant officiellement une tendance à la baisse qui durait depuis de nombreuses années. Ces chiffres illustrent clairement les répercussions du conflit en Iran sur le premier exportateur mondial de matières premières.

Les deux produits qui ont vu leur prix augmenter sont essentiellement : le pétrole et dérivés (plastique, fibres chimiques, , produits médicaux…) et les engrais (gaz naturel, puces pour l’Intelligence artificielle…).

En conséquence, les prix à l’exportation des produits électroniques et des machines électriques chinoises importées par la Tunisie vont augmenter de plus de 20%.

Par ailleurs, l’engouement pour l’intelligence artificielle a entraîné une flambée des prix des métaux non ferreux, comme le cuivre, ces dernières semaines, provoquant une hausse des prix à l’exportation des produits en cuivre. Cependant, cette augmentation de prix n’est pas uniforme et se concentre actuellement sur un nombre restreint de produits d’exportation.

La plupart des autres produits, notamment le caoutchouc, les produits en plastique, ont continué d’enregistrer des baisses de prix à l’exportation.

Pour le cas de la Tunisie, tout indique que l’ augmentation au taux de 5% des exportations chinoises n’aura pas beaucoup d’effet sur l’exonération des droits de douane importés de Tunisie. La raison est simple. La Tunisie est habituée à ce taux.

Avant l’annonce de la mesure d’exonération, la Chine percevait des droits de douane moyens pondérés de 6,2% sur les produits importés de Tunisie soit presque le taux de la récente augmentation des exportations chinoises), avec une exception pour les produits agricoles 27,2%.

En outre, perçue dans ces conditions, l’exonération des droits de douane ne devrait pas se traduire, selon les experts, par une hausse significative des ventes à court terme, et ce, pour une raison simple. La structure de l’appareil exportateur tunisien étant traditionnellement, très faiblement orienté vers le marché chinois et partant, vers le sud-est asiatique en général.

Au final, nous pensons que quelle que soit les difficultés rencontrées nous pensons que la Chine a bien calculé cette histoire d’exonération unilatérale des droits de douane en faveur des pays africains dont la Tunisie. Elle a donné d’une main (zéro douane) ce qu’elle retire de l’autre (augmentation du taux des exportations de 5%). C’est pour dire, que dans le nouveau monde : « Aucun chat ne chasse pour le bon Dieu!