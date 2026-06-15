Le club égyptien d’Al Ahly SC a annoncé lundi la nomination de l’entraîneur marocain Houcine Ammouta pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Danois Jess Thorup.

Le club le plus titré d’Egypte avait mis fin plus tôt ce mois-ci, d’un commun accord, à sa collaboration avec Thorup après une saison conclue à la troisième place du championnat national et une élimination précoce en Ligue des champions d’Afrique.

« Bienvenue au Club du siècle… Houcine Ammouta est nommé entraîneur principal d’Al Ahly pour deux saisons », a indiqué le club dans un message publié sur sa page officielle.