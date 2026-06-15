L’attaquant allemand Kai Havertz et le milieu de terrain suédois Yasin Ayari ont rejoint l’Américain Folarin Balogun en tête du classement du Soulier d’or, un prix qui sera décerné au meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur de l’AS Monaco a marqué deux buts en première période de la victoire 4-1 des Etats-Unis face au Paraguay lors de leur premier match du Groupe D au Stade de Los Angeles. L’attaquant américain de 25 ans est ainsi devenu le premier joueur à inscrire plusieurs buts pour les “Stars and Stripes” lors d’un match de Coupe du Monde depuis 1930.

Havertz, qui évolue à Arsenal, a lui aussi inscrit un doublé, dans la victoire 7-1 de l’Allemagne face à Curaçao en ouverture du Groupe E à Houston, le dimanche 14 juin.

De son côté, le jeune suédois de 22 ans a inscrit deux buts face à la Tunisie (5-1).

Le classement du Soulier d’or

– 2 buts :

Folarin Balogun (Etats-Unis)

Yasin Ayari (Suède)

Kai Havertz (Allemagne)

– 1 but :

Deniz Undav (Allemagne)

Nathaniel Brown (Allemagne)

Alexander Isak (Suède)

Hwang Inbeom (République de Corée)

Viktor Gyokeres (Suède)

Mattias Svanberg (Suède)

Giovanni Reyna (Etats-Unis)

Cyle Larin (Canada)

Oh Hyeongyu (République de Corée)

Amad Diallo (Côte d’Ivoire)

Maur?cio (Paraguay)

Nestory Irankunda (Australie)

Jovo Lukic (Bosnie-et-Herzégovine)

Jamal Musiala (Allemagne)

Crysencio Summerville (Pays-Bas)

Felix Nmecha (Allemagne)

Raul Jiménez (Mexique)

Julian Quinones (Mexique)

John McGinn (Ecosse)

Ismael Saibari (Maroc)

Daichi Kamada (Japon)

Keito Nakamura (Japon)

Virgil van Dijk (Pays-Bas)

Ladislav Krejci (Tchéquie)

Connor Metcalfe (Australie)

Omar Rekik (Tunisie)

Livano Comenencia (Curaçao)

Nico Schlotterbeck (Allemagne)

Breel Embolo (Suisse)

Vinicius Junior (Brésil)