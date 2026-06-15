L’Arabie saoudite et l’Uruguay entament leur parcours dans la Coupe du Monde 2026 à l’occasion d’un match comptant pour la première journée du groupe H.

La sélection saoudienne aborde cette compétition dans une phase de transition après le départ de son sélectionneur Hervé Renard. Qualifiée pour sa troisième Coupe du Monde consécutive, elle s’appuie principalement sur des joueurs évoluant dans le championnat local, à l’exception de Saud Abdulhamid, qui évolue en Europe.

De son côté, l’Uruguay arrive avec de grandes ambitions. Double champion du monde, la Celeste veut tourner la page de son élimination prématurée lors du Mondial 2022. Sous la conduite de Marcelo Bielsa, les Sud-Américains disposent d’un effectif expérimenté emmené notamment par Federico Valverde et José María Giménez.

La rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Uruguay se disputera dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin. Le coup d’envoi sera donné à 23h00 et le match sera retransmis en direct sur beIN SPORTS, diffuseur de l’intégralité des rencontres de la Coupe du Monde 2026.