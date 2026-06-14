L’Australie a parfaitement lancé sa campagne mondiale en s’imposant 2-0 face à la Turquie dimanche au BC Place de Vancouver, lors de la première journée du groupe D.

Les Socceroos ont fait la différence grâce à deux buts inscrits par Nestory Irankunda, à la 27e minute, puis Connor Metcalfe, à la 75e.

Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, les Australiens ont su contenir les offensives turques pour décrocher trois précieux points.

Grâce à ce succès, l’Australie occupe la deuxième place du groupe D derrière les États-Unis, leaders après leur large victoire 4-1 contre le Paraguay vendredi. Les Américains devancent les Australiens à la différence de buts.