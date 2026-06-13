La médaille de champion du monde, glanée par la légende du football brésilien, Pelé, lors de l’édition de 1958, pourrait atteindre une somme de 500.000 livres sterling (environ 580.000 euros), lors d’une vente aux enchères, prévue à la fin du mois de juin courant en Angleterre.

La médaille du N10 brésilien, alors jeune adolescent, mais surdoué, fait partie d’un catalogue de 450 objets, liés à la Coupe du monde, et qui sera mis en vente par les spécialistes des souvenirs sportifs BUDDS. Ils visent un gain total de 2 millions de livres sterling, soit environ 2,32 millions d’euros.

Un maillot du Brésil, porté par Pelé lors de la finale de 1958, est estimé à plus de 6 millions de dollars dans le cadre d’une vente aux enchères distincte chez Sotheby’s, qui se déroulera du 29 juin au 16 juillet à New York, soit trois jours avant la finale de la Coupe du monde, qui a débuté ce jeudi.

Dans cette finale mémorable de 1958, Pelé alors âgé de seulement 17 ans, avait marqué un doublé, lors de la large victoire (5-2) contre la Suède, pays hôte. Soit la première des cinq couronnes mondiales du Brésil, dont trois avec “O Rei”, un record.

Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est décédé en décembre 2022 à l’âge de 82 ans après avoir été diagnostiqué d’un cancer du côlon.

Parmi les autres lots de la vente aux enchères britannique figure le maillot porté par le gardien de but anglais Gordon Banks, auteur d’un arrêt exceptionnel face à Pelé lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Ce qui a fait dire à Pelé : “J’ai marqué un but, mais Banks l’a arrêté”.

Les passionnés pourront également enchérir sur la médaille d’or d’une autre vedette du foot anglais Alan Ball, sacré champion du monde en 1966.

Une vente aux enchères en ligne se déroule du 1er au 21 juin, avec des maillots des nations participant à la Coupe du monde 2026, avant une vente en présentiel le 25 juin dans les salles des enchères de BUDDS, à Wellingborough, dans le centre de l’Angleterre.