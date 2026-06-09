L’équipe de France a conclu sa préparation à la Coupe du monde 2026 par un succès face à l’Irlande du Nord (3-1), lundi soir à Lille. Huit jours avant leur entrée en lice dans la compétition, les hommes de Didier Deschamps ont retrouvé le chemin de la victoire après leur revers inattendu contre la Côte d’Ivoire (1-2).

Cette rencontre constituait également le dernier match de Didier Deschamps sur le banc tricolore en France. Les Bleus lui ont offert une victoire à domicile avant le départ pour le Mondial.

Michael Olise signe un triplé

La sélection française a fait la différence grâce à Michael Olise, auteur des trois buts de son équipe.

L’ailier a ouvert le score à la 43e minute en reprenant une tentative déviée d’Ousmane Dembélé. Au retour des vestiaires, il a doublé la mise d’une frappe puissante à la 49e minute.

Olise a ensuite scellé le succès français à la 79e minute grâce à une frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne opposée, signant ainsi un triplé lors de cette dernière répétition générale avant la Coupe du monde.

Une fragilité défensive persistante

Malgré cette victoire, la France a de nouveau encaissé un but. À la 64e minute, l’Irlande du Nord a surpris la défense française en profondeur.

Cette réalisation confirme une tendance observée lors des dernières sorties des Bleus, qui ont concédé au moins un but lors de leurs cinq derniers matches.

Ce point demeure l’un des axes d’amélioration pour une équipe française qui figure parmi les prétendants annoncés au titre mondial.

Cap sur le groupe I

Finaliste de la Coupe du monde 2022, la France abordera le tournoi 2026 avec le statut de favorite.

Les Bleus évolueront dans le groupe I aux côtés du Sénégal, de la Norvège et de l’Irak. L’objectif sera de trouver rapidement le bon rythme afin d’éviter toute mauvaise surprise dès le premier tour.

Ce succès face à l’Irlande du Nord permet néanmoins à la sélection française d’aborder son entrée dans la compétition avec davantage de confiance.