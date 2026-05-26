Une mission de promotion stratégique de l’huile d’olive tunisienne sur le marché sénégalais sera organisée du 8 au 10 juillet 2026, a indiqué, mardi, le Centre de Promotion des Exportations(CEPEX).

Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet « Appui à la ZLECAf », mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations ainsi que le CEPEX.

Elle vise à affirmer la notoriété et l’authenticité de l’huile d’olive tunisienne auprès des acteurs clés du Sénégal à travers une approche à la fois commerciale, institutionnelle, et culturelle et à faciliter des rencontres commerciales B2B qualifiées entre exportateurs tunisiens et importateurs/distributeurs sénégalais.

Cette mission prévoit de créer un socle durable de partenariats commerciaux permettant aux opérateurs économiques tunisiens et sénégalais de se projeter à long terme sur le marché ZLECAf et de bénéficier d’une visibilité médiatique et d’influence afin d’accroître la notoriété du produit auprès du grand public et des consommateurs à fort pouvoir d’achat.

Les entreprises tunisiennes du secteur de l’huile d’olive souhaitant développer leur présence sur le marché sénégalais et en Afrique de l’Ouest sont ainsi, appelées à s’inscrire au plus tard le 8 juin 2026, a précisé le CEPEX.