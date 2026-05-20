Chelsea FC s’est relancé dans la lutte pour les places européennes en battant Tottenham Hotspur (2-1), mardi. Cette victoire permet aux Londoniens de revenir dans le haut du tableau à l’approche de la dernière journée de Premier League.

De son côté, Tottenham se retrouve sous forte pression et devra assurer son maintien lors de l’ultime journée, dimanche.

Chelsea met fin à une série négative

Les “Blues” mettent fin à une série de sept matchs sans victoire en championnat (six défaites, un nul). Les buts ont été inscrits par Enzo Fernández et Andrey Santos. Richarlison a réduit l’écart pour Tottenham.

Chelsea occupe la 8e place avec 52 points, à égalité avec Brentford (9e) et à une longueur de Brighton (7e). La course aux places européennes reste ouverte.

Tottenham en danger avant la dernière journée

Tottenham, 17e avec 38 points, ne compte que deux unités d’avance sur West Ham (18e, 36 points), actuellement en position de relégable. Une victoire ou même un nul aurait permis aux Spurs de sécuriser leur maintien grâce à une meilleure différence de buts.

L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi recevra Everton lors de la dernière journée. West Ham affrontera Leeds à domicile.

Un club habitué à l’élite sous pression

Tottenham, classé parmi les clubs les plus riches du monde selon Deloitte, n’a pas connu la relégation depuis la saison 1977-1978. Le club londonien joue donc une fin de championnat sous tension.