L’ambassade de la République tunisienne au Japon a participé, lundi, aux activités de la “Semaine africaine” à l’Université Sophia de Tokyo, l’une des plus prestigieuses universités japonaises.

À cette occasion, l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a animé une conférence placée sous le thème: “De Carthage à Tokyo : exploration de la culture, de l’histoire de la Tunisie et de son partenariat de soixante-dix ans avec le Japon”.

Cette rencontre académique et culturelle a été l’occasion de promouvoir la richesse et la diversité culturelle en Tunisie, a indiqué, mardi, l’ambassade de Tunisie à Tokyo, sur sa page Facebook officielle.

Elle a, également, permis de mettre en valeur la profondeur des liens d’amitié et de coopération qui unissent la Tunisie et le Japon et de passer en revue les perspectives de renforcement du partenariat universitaire et culturel entre les deux pays.

Des étudiants, professeurs et chercheurs japonais ont participé à cette conférence qui a été marquée par des débats riches témoignant de l’intérêt croissant accordé à la Tunisie au sein des milieux académiques nippons.