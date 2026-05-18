L’assistant du président de la République de Tatarstan (Russie) et vice-président du groupe de vision stratégique “Russie – Monde islamique” Marat Gatin, a exprimé le souhait de son pays de voir la participation Tunisienne “plus forte et plus active” au cours des prochaines sessions du forum économique international “Russie – Monde islamique”, qui se tient à Kazan du 12 au 17 mai, avec la participation de plus de 100 pays.

Gatin a souligné, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) en marge des travaux, que ce forum annuel constitue une plateforme internationale importante pour établir des relations économiques et commerciales entre la Russie et les pays du monde islamique et offre des opportunités d’affaires pour les entreprises tunisiennes dans divers secteurs.

Dans ce contexte, il a indiqué que les industries alimentaires halal sont particulièrement propices à la coopération fructueuse entre les deux parties, relevant que ce forum pourra servir de “tremplin” aux entreprises tunisiennes souhaitant accéder aux marchés russes et aux marchés des pays participants à cette manifestation.

Le responsable russe a mis l’accent sur les “relations solides” existant entre la République de Tatarstan et la Tunisie, rappelant la visite effectuée par le président de la République de Tatarstan Roustam Minnikhanov, en Tunisie au cours du mois d’octobre 2018, qui a permis de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux parties.

Il a précisé que cette visite a été marquée par l’organisation du “Forum des affaires Tunisie – Tatarstan”, visant à développer les échanges commerciaux et à faciliter la promotion des produits tunisiens sur les marchés russes, outre l’exploration de nouveaux domaines de coopération et d’investissement.

Gatin a affirmé que les préparatifs sont en cours actuellement, entre le groupe de vision stratégique “Russie – Monde islamique” et le Centre international d’études stratégiques de sécurité et de défense, pour le lancement du “club des amis du groupe”, en vue de renforcer le dialogue et la coopération.

De son coté, la présidente de l’agence de développement des investissements à la République de Tatarstan Talya Minullina, a déclaré que les organisateurs œuvrent à une promotion élargie du forum afin d’attirer de nouvelles participations de plusieurs pays, notant que la Tunisie a été invitée à participer à cette session.

Elle a indiqué que ce forum n’est pas seulement un espace de coopération économique et d’investissement, mais constitue également une ” étape culturelle et civilisationnelle importante” qui illustre l’ouverture de la Russie et en particulier de la République de Tatarstan sur les pays du monde islamique à même de renforcer les opportunités de rapprochement et d’échanges entre les peuples.

Elle a souligné que ce forum, qui a connu une large participation de délégations de haut niveau parmi les pays islamiques, a favorisé la signature de centaines d’accords entre les entreprises et les pays dans plusieurs domaines tels que les industries halal, la finance islamique, l’éducation, la santé et l’énergie.

Elle a précisé que la large participation féminine dans les délégations de plus de 20 pays, reflète le rôle de leadership des femmes dans la concrétisation de la “diplomatie des affaires” et l’édification de partenariats d’investissement solides entre la Russie et le monde islamique, relevant que l’autonomisation des femmes d’affaires dans les domaines de la technologie, de la finance islamique et des industries halal n’est plus une simple orientation sociale, mais un pilier fondamental pour renforcer la souveraineté économique et la stabilité des marchés émergents dans le contexte des changements géopolitiques actuels.