Chelsea serait proche de nommer Xabi Alonso au poste d’entraîneur principal. Selon plusieurs médias britanniques, dont Sky Sports et BBC, un accord aurait été trouvé pour un contrat de quatre ans.

Le club londonien devrait officialiser l’arrivée de l’Espagnol dans les prochaines heures. Le contrat évoqué par la presse irait jusqu’en 2030.

Chelsea cherche de la stabilité

Les Blues ont changé plusieurs fois d’entraîneur cette saison. Après le départ de Enzo Maresca en janvier, puis celui de Liam Rosenior en avril, Calum McFarlane a assuré l’intérim jusqu’à la fin de saison.

Chelsea traverse une période difficile sur le plan sportif. Le club reste sur une défaite 1-0 contre Manchester City en finale de la Coupe d’Angleterre et occupe actuellement la neuvième place de Premier League.

Cette position éloigne l’équipe londonienne des places qualificatives pour les compétitions européennes.

Xabi Alonso sort d’une expérience difficile au Real Madrid

Âgé de 44 ans, Xabi Alonso est sans club depuis son renvoi du Real Madrid en janvier, huit mois après son arrivée chez le club espagnol.

Avant cette expérience, l’ancien milieu de terrain avait marqué les esprits avec Bayer 04 Leverkusen. Lors de la saison 2023-2024, il avait conduit le club allemand à son premier titre de Bundesliga sans subir la moindre défaite, tout en remportant également la Coupe d’Allemagne.

S’il est confirmé, Xabi Alonso deviendrait le sixième entraîneur permanent nommé par le groupe BlueCo depuis le rachat de Chelsea en mai 2022.