Manchester City a remporté samedi la Coupe d’Angleterre en battant Chelsea (1-0) en finale à Wembley. Ce succès offre aux hommes de Pep Guardiola leur deuxième trophée de la saison après la Coupe de la Ligue gagnée en mars contre Arsenal.

L’unique but de la rencontre a été inscrit en seconde période par Antoine Semenyo. L’ailier, recruté cet hiver en provenance de AFC Bournemouth, a conclu une action initiée par Erling Haaland. Le centre de l’attaquant norvégien a été dévié en pivot par Semenyo derrière sa jambe d’appui pour offrir la victoire aux Citizens.

Chelsea sans garantie européenne

Cette victoire permet à Manchester City de récupérer la Coupe d’Angleterre trois ans après son dernier sacre dans la compétition. Le club restait sur deux défaites consécutives en finale, contre Manchester United en 2024 puis Crystal Palace en 2025.

Le succès mancunien prive également Chelsea du billet qualificatif pour la Ligue Europa attribué au vainqueur de la FA Cup. Les Blues occupent actuellement la neuvième place de Premier League à deux journées de la fin et ne sont, pour l’instant, qualifiés pour aucune compétition européenne.

Guardiola atteint la barre des 20 titres

Avec cette nouvelle Coupe d’Angleterre, Pep Guardiola décroche son 20e trophée à la tête de Manchester City. L’entraîneur espagnol continue d’enrichir un palmarès déjà marqué par plusieurs titres nationaux et continentaux.

Du côté de Chelsea, la série noire se poursuit dans la compétition. Le club londonien a perdu sa quatrième finale de FA Cup après les éditions 2020, 2021 et 2022. Son dernier trophée national remonte à 2018, déjà dans cette compétition.