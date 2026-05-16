Le Manchester United reçoit le Nottingham Forest ce dimanche 17 mai 2026 à 13h30, à l’occasion de la 37e journée de la Premier League. La rencontre se jouera dans l’enceinte mythique d’Old Trafford, devant des milliers de supporters attendus pour ce rendez-vous du championnat anglais.

Cette affiche oppose deux équipes aux ambitions différentes en fin de saison. Manchester United cherchera à s’imposer à domicile pour conclure l’exercice sur une note positive et satisfaire ses supporters, tandis que Nottingham Forest tentera de créer la surprise en déplacement face à un adversaire prestigieux.

Le coup d’envoi du match sera donné à 13h30 et la rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Foot. Les amateurs de football anglais pourront ainsi suivre ce duel en ouverture de la programmation dominicale.