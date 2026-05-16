Le FC Barcelone reçoit le Real Betis ce dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h00 dans le cadre de la 37e journée de la La Liga. Cette rencontre se disputera au mythique Camp Nou devant des milliers de supporters attendus pour cette affiche du championnat espagnol.

À une journée de la fin de la saison, le FC Barcelone cherchera à confirmer sa bonne dynamique et à offrir une nouvelle victoire à son public face à une équipe du Betis Séville toujours difficile à manœuvrer. Les visiteurs tenteront, de leur côté, de réaliser un résultat positif afin de terminer l’exercice sur une bonne note.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h00 et le match sera retransmis en direct sur la chaîne beIN Sports 4.

Les amateurs de football espagnol pourront suivre cette confrontation très attendue tout au long de la soirée dominicale.