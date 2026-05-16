Le match entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain, comptant pour la 34e journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 17 mai 2026 à partir de 21h00. Cette affiche parisienne se jouera au Stade Jean-Bouin, sous la direction de l’arbitre G. Paradis.

Les supporters des deux équipes attendent avec impatience ce rendez-vous de clôture du championnat, qui promet une forte intensité et une grande ambiance dans les tribunes. Le PSG tentera de terminer la saison sur une bonne note, tandis que le Paris FC espère créer l’exploit face au champion parisien.

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne Ligue 1+, qui assurera la couverture complète de cette confrontation très attendue par les amateurs du football français. Les fans pourront également suivre les principales informations et statistiques du match via les plateformes sportives spécialisées.