Le sélectionneur français de la Belgique Rudi Garcia a dévoilé vendredi la liste officielle des 26 Diables Rouges qui disputeront la Coupe du monde 2026, confirmant notamment la présence de l’attaquant Romelu Lukaku, de retour de blessure.

Lukaku est “guéri, mais hors forme”, a indiqué le sélectionneur lors d’une conférence de presse, ajoutant que l’attaquant de Naples “ne sera pas à 100% pour le début du tournoi, mais l’objectif est de le mettre au mieux de sa forme pour aider la Belgique, qu’il puisse entrer en jeu et que cela progresse au fur et à mesure”.

“Notre objectif est de rester le plus longtemps possible dans cette Coupe du monde. Sa présence est très importante. C’est le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique, on ne pouvait pas faire sans”, a-t-il ajouté.

Matias Fernandez-Pardo (Lille/Fra) et Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA) seront les principaux concurrents de Lukaku en attaque, qui est complétée par Jérémy Doku (Manchester City/Ang), Dodi Lukebakio (Benfica/Por), Diego Moreira (Strasbourg/Fra), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita) et Leandro Trossard (Arsenal/Ang).

L’autre figure de la génération dorée belge, Kevin De Bruyne (Naples/Ita), jouera encore un rôle essentiel en milieu de terrain, au côtés d’Amadou Onana (Aston Villa/Ang), Nicolas Raskin (Rangers/Éco), Youri Tielemans (Aston Villa/Ang), Hans Vanaken (Club de Bruges) et Axel Witsel (Gérone/Esp).

La défense sera, quant à elle, assurée par Timothy Castagne (Fulham/Ang), Zeno Debast (Sporting/Por), Maxim De Cuyper (Brighton/Ang), Koni De Winter (AC Milan/Ita), Brandon Mechele (Club Bruges), Thomas Meunier (Lille/Fra), Nathan Ngoy (Lille/Fra), Joaquin Seys (Club Bruges) et Arthur Theate (Francfort/All).

Pour défendre les cages, Thibaut Courtois (Real Madrid/Esp) est titulaire incontestable. Rudi Garcia a choisi Senne Lammens (Manchester United/Ang) et Mike Penders (Strasbourg/Fra) comme remplaçants.

A noter qu’un changement pourra être fait jusqu’à 24 heures avant le premier match du tournoi pour des cas de maladie ou de blessure, sous réserve de validation par la commission médicale de la FIFA. Un point du règlement qui pourrait être bénéfique pour le sélectionneur belge qui doit composer avec de nombreux points d’interrogation avec les pépins physiques de Romelu Lukaku ou encore Zeno Debast.

Les Belges entameront leur parcours à la Coupe du monde le 15 juin contre l’Egypte à Seattle, dans le groupe G. Ils rencontreront ensuite l’Iran le 21 juin à Los Angeles, puis termineront la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande à Vancouver le 27 juin.

La sélection belge jouera deux matchs de préparation au mondial contre la Croatie, le mardi 2 juin à Rijeka, et la Tunisie le samedi 6 juin à Bruxelles.