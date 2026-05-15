Le dernier acte de la Coupe de la Confédération 2025/26 se jouera samedi soir au Stade International du Caire, où les Egyptiens du Zamalek SC accueilleront les Algériens de l’USM Alger en finale retour, à partir de 21h00 heure locale (19h00 HT).

Au-delà du trophée — introduit l’année dernière — les deux équipes se disputeront une dotation record de 4 millions de dollars américains, la plus importante jamais attribuée dans l’histoire de la Coupe de la Confédération.

Cette manche retour décisive promet un affrontement de très haut niveau, avec à la clé une récompense historique ainsi qu’une place dans la gloire continentale.

Selon Cafonline, la CAF a alloué cette saison une enveloppe totale record de 48 millions de dollars à ses compétitions interclubs, dont 4 millions reviendront au vainqueur de la Coupe de la Confédération.

L’USM Alger se rend au Caire avec un léger avantage après sa victoire 1-0 obtenue lors du match aller à Alger le week-end dernier. Ahmed Khaldi avait inscrit le but décisif sur penalty dans le temps additionnel, offrant aux siens une courte avance avant cette seconde manche.

Ce résultat laisse la finale totalement ouverte et annonce une nouvelle confrontation intense entre deux des clubs les plus prestigieux du continent africain.

Le Zamalek devra renverser la situation devant son public pour espérer ajouter un troisième titre continental à ceux remportés en 2019 et 2024.

De son côté, l’USM Alger vise une deuxième consécration dans la compétition après son sacre de 2023. Le club algérien pourra s’appuyer sur la solidité affichée lors du match aller ainsi que sur ses récentes bonnes performances face aux clubs égyptiens.

Entre prestige, fierté et enjeux financiers majeurs, toute l’Afrique du football aura désormais les yeux tournés vers Le Caire pour une conclusion qui s’annonce passionnante de cette édition.