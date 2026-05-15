Voici les vainqueurs de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2004, année de son lancement sous le format actuel ; avant la finale retour de l’édition 2026 entre le Zamalek d’Egypte et l’USM Alger, prévue samedi à 19h00 au stade international du Caire.

2004 : Hearts of Oak (GHA)

2005 : FAR Rabat (MAR)

2006 : Etoile du Sahel (TUN)

2007 : CS Sfaxien (TUN)

2008 : CS Sfaxien (TUN)

2009 : Stade Malien (MLI)

2010 : FUS Rabat (MAR)

2011 : MAS Fès (MAR)

2012 : AC Léopards (CGO)

2013 : CS Sfaxien (TUN)

2014 : Al-Ahly (EGY)

2015 : Etoile du Sahel (TUN)

2016 : TP Mazembe (RDC)

2017 : TP Mazembe (RDC)

2018 : Raja Casablanca (MAR)

2019 : Zamalek (EGY)

2020 : RS Berkane (MAR)

2021 : Raja Casablanca (MAR)

2022 : RS Berkane (MAR)

2023 : USM Alger (ALG)

2024 : Zamalek (EGY)

2025 : RS Berkane (MAR)

2026 : USM Alger (ALG) ou Zamalek (EGY)