Voici les vainqueurs de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2004, année de son lancement sous le format actuel ; avant la finale retour de l’édition 2026 entre le Zamalek d’Egypte et l’USM Alger, prévue samedi à 19h00 au stade international du Caire.
2004 : Hearts of Oak (GHA)
2005 : FAR Rabat (MAR)
2006 : Etoile du Sahel (TUN)
2007 : CS Sfaxien (TUN)
2008 : CS Sfaxien (TUN)
2009 : Stade Malien (MLI)
2010 : FUS Rabat (MAR)
2011 : MAS Fès (MAR)
2012 : AC Léopards (CGO)
2013 : CS Sfaxien (TUN)
2014 : Al-Ahly (EGY)
2015 : Etoile du Sahel (TUN)
2016 : TP Mazembe (RDC)
2017 : TP Mazembe (RDC)
2018 : Raja Casablanca (MAR)
2019 : Zamalek (EGY)
2020 : RS Berkane (MAR)
2021 : Raja Casablanca (MAR)
2022 : RS Berkane (MAR)
2023 : USM Alger (ALG)
2024 : Zamalek (EGY)
2025 : RS Berkane (MAR)
2026 : USM Alger (ALG) ou Zamalek (EGY)