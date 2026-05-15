Une manifestation culturelle itinérante autour des récits et des mémoires de Thala sera organisée, du 16 au 18 mai, conjointement à la ville de Thala, dans le gouvernorat de Kasserine, et à la Maison du Roman à Tunis, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles.

Organisé par la Maison du Roman en partenariat avec les structures culturelles du gouvernorat de Kasserine, l’Association de sauvegarde de la ville de Thala et l’initiative « Heloua Lammetna », cet événement s’inscrit dans le cadre de la célébration nationale du Mois du patrimoine (18 avril-18 mai), placé cette année sous le thème « Patrimoine et architecture ».

Selon un communiqué du ministère publié mercredi soir, le programme débutera le samedi 16 mai à Thala avec une série de conférences académiques dédiées à la littérature féminine locale et à l’impact de l’architecture sur les récits de la région.

Des ateliers d’écriture et des conférences spécifiques, notamment sur l’œuvre de l’écrivain tunisien Mahmoud Messaadi, seront également proposés aux lycéens de la région.

Les deux premières journées incluront des visites guidées des sites historiques de Thala et de Haïdra, ainsi que la projection du film « Thala, éternelle insoumise » du cinéaste tuniso-italien Adel Bekri. Ce documentaire (1h40) retrace le rôle de la ville lors de la révolution de 2010-2011, mêlant témoignages, poésie et images d’archives.

Adel Bakri est un cinéaste tuniso-italien formé à Rome, engagé dans la préservation de la mémoire de sa région d’origine à travers des documentaires comme Terre de femmes (2015). Il a récemment présenté sa nouvelle fiction L’Arbre du Soir aux 36e Journées Cinématographiques de Carthage (JCC).

La manifestation se déplacera le lundi 18 mai à la Cité de la Culture de Tunis. La Maison du Roman y accueillera deux séances littéraires consacrées aux œuvres d’auteurs tunisiens, dont le romancier Hassanine Ben Ammou, ainsi que feus Allala Haouachi (1957-2021), poète et critique, et Mohamed Rached Hamzaoui (1934-2018), linguiste et lexicographe originaire de la région.

Des hommages aux participants et des intermèdes musicaux ponctueront l’ensemble de ces trois journées de rencontres culturelles.