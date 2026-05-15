La manifestation culturelle itinérante « La Route des Andalous » atteindra sa station finale le samedi 16 mai prochain dans le gouvernorat de Zaghouan, à deux jours de la clôture de la 35e édition du Mois du patrimoine qui se poursuit jusqu’au 18 mai, a annoncé le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué publié mercredi après-midi.

Lancé le 18 avril sous l’égide du ministère, cet événement a sillonné sept régions tunisiennes afin de célébrer la mémoire andalouse et de valoriser l’héritage historique, civilisationnel et architectural légué par les communautés andalouses et morisques lors de leur installation en Tunisie entre les XIIIe et XVIIe siècles.

Le ministère a rappelé le circuit national qui a suivi un itinéraire précis passant successivement par Testour (gouvernorat de Béja) pour le coup d’envoi le 18 avril, El-Alia (Bizerte) le 21 avril, Tebourba (Manouba) le 25 avril, Kalaat al-Andalous (Ariana) le 2 mai, Tunis capitale le 9 mai, et Slimane (Nabeul) le 12 mai, avant de se conclure à Zaghouan.

Le programme a proposé des spectacles artistiques, des ateliers thématiques et des activités culturelles visant à mettre en relief l’empreinte durable de cette communauté sur l’identité nationale. Ces flux migratoires ont profondément façonné le tissu local, avec un impact qui reste visible dans l’architecture, la littérature, les arts, la langue et les traditions soufies des villes d’accueil.

Pour cette ultime étape du 16 mai, dont le programme détaillé a été publié par la Délégation régionale des Affaires culturelles de Zaghouan, les festivités débuteront dès 11h00 au cœur de la Médina antique de Zaghouan avec une série d’ateliers pratiques.

Le public pourra y découvrir la céramique d’art de la technique hispano-mauresque de la “cuerda seca” avec le Centre national de l’artisanat d’art de Sidi Kacem Jelizi, la calligraphie arabe andalouse ainsi que la mosaïque.

Le volet culturel se déplacera l’après-midi au Complexe culturel de Zaghouan, avec à 15h00 la projection du film documentaire « Tunisie Andalouse » de la cinéaste et historienne franco-tunisienne Feryel Ben Mahmoud, produit en 2025 par Alifimage, suivie à 16h00 du vernissage de l’exposition de céramique d’art intitulée « Terhal » de l’artiste plasticienne Marwa Kdimi.

À partir de 17h00, le mausolée de Sidi Ali Azouz accueillera des expositions culinaires et artisanales andalouses, ainsi qu’une exposition photographique baptisée « Trek-in ». Une visite guidée axée sur la présentation des monuments architecturaux andalous de la ville sera ensuite proposée à 18h00 au Centre de présentation des monuments et du patrimoine de Zaghouan.

La journée se clôturera à 19h30 sur la place Bab Al Qaws avec le spectacle musical et théâtral « Taghriba » (Des portes de l’Alhambra aux racines de la montagne), qui réunira sur scène la Troupe du Malouf de Zaghouan et la chanteuse Nawres Chaâbane.

Le documentaire « Tunisie Andalouse » retrace l’exil des Juifs et des Musulmans expulsés d’Espagne après la chute de Grenade en 1492. L’œuvre explore l’impact majeur de cette communauté sur l’architecture (notamment à Testour et Zaghouan), la musique traditionnelle (le Malouf), l’artisanat (la chéchia) et l’art culinaire.

La place Bab Al Qaws constitue l’un de ces vestiges du savoir-faire morisque, illustrant l’intégration d’un arc romain au XVIIe siècle, exemple concret de ce métissage architectural andalou décrit dans le film.

Placée sous le slogan « Patrimoine et Architecture », cette 35e édition du Mois du patrimoine met en lumière la richesse et la diversité des styles architecturaux du pays. Le démarrage de cette manifestation coïncide avec la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites alors que la clôture s’associe à la Journée internationale des musées.