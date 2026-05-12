Dès ce mois de mai 2026, les revalorisations salariales promises dans les secteurs public et privé, ainsi que pour les retraités, commencent à se matérialiser sur les fiches de paie. Si l’entrée en vigueur est actée, des zones d’ombre subsistent, notamment sur le versement des rappels historiques de ce début d’année.

Une mise en œuvre immédiate pour les salaires de mai

L’annonce de l’expert fiscal Anis Ben Saïd confirme une étape cruciale : le versement effectif des augmentations pour le mois de mai 2026. Cette mesure touche l’ensemble du spectre social, incluant les fonctionnaires, les salariés du privé et les retraités. L’objectif est clair : injecter des liquidités immédiates pour stabiliser un climat social marqué par une érosion continue de la valeur de la monnaie.

Le casse-tête comptable des rappels d’arriérés

Le point de friction majeur reste le paiement des rappels pour la période de janvier à avril 2026. Bien que le droit à ces sommes soit acquis, aucune date officielle n’a été communiquée par les autorités compétentes. L’expert souligne toutefois une limite légale et budgétaire : ces arriérés devront impérativement être régularisés avant le 31 décembre 2026. Cette flexibilité temporelle suggère une gestion prudente de la trésorerie de l’État et des caisses de sécurité sociale.

Une hausse à géométrie variable selon les revenus

L’impact réel sur le net à payer ne sera pas uniforme. En raison de la progressivité de l’impôt et des prélèvements sur le revenu brut, les augmentations affichent des taux disparates.

Le mur de l’inflation et le poids du taux directeur

Malgré ces revalorisations prévues jusqu’en 2028, l’optimisme reste tempéré. Anis Ben Saïd pointe du doigt une réalité économique implacable : l’inflation persistante. Tant que la Banque Centrale maintient son taux directeur à des niveaux élevés pour freiner la hausse des prix, le gain de pouvoir d’achat réel apporté par ces augmentations risque d’être neutralisé. L’arbitrage entre soutien de la consommation et stabilité monétaire demeure le défi majeur de cette année 2026.