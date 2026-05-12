L’ambassade de Tunisie à Bagdad a annoncé, mardi, la reprise du vol direct entre Bagdad et Tunis assuré par la compagnie Iraqi Airways, à partir du jeudi 21 mai 2026, à raison d’un vol hebdomadaire tous les jeudis.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ambassade a précisé que le vol partira de l’aéroport international de Bagdad, tandis que le vol du retour sera assuré le même jour au départ de l’aéroport international Tunis-Carthage.

Elle a ajouté que la communauté tunisienne en Irak ainsi que les personnes souhaitant obtenir des informations ou réserver des billets peuvent contacter, via l’application WhatsApp, le numéro suivant : 009647727777821.