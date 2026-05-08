La ville de Kairouan célèbre la 30e édition du Festival de théâtre moderne, se tiendra du 9 au 14 mai 2026 et propose une série de spectacles de Tunisie et de l’étranger.

Le festival démarre demain samedi dans une ambiance festive sur la place historique Bab el Jalladine avec la représentation de Hizb el Awamria, suivie du lancement officiel des festivités au complexe culturel Assad Ibn Fourat qui accueillera la pièce “Rêve(s)” mise en scène par Fadhel Jaïbi et écrite par Jalila Baccar.

Le programme de cette édition a été dévoilé hier, jeudi, lors d’une conférence de presse organisée au Centre des arts dramatiques et scéniques de Kairouan, en présence du délégué régional aux affaires culturelles et des membres du comité directeur du festival.

De son côté, le directeur du festival et président de l’association organisatrice, le metteur en scène Sami Nasri, a souligné que cette édition se veut exceptionnelle, car elle s’ouvre pour la première fois à international.

Tout au long du festival, les amateurs de théâtre pourront notamment assister à des spectacles réunissant les écoles théâtrales tunisiennes et arabes, à l’image de la pièce ” Othello et après “, signée par Hamadi Ouhibi, sans oublier la participation égyptienne avec la pièce “Al Labis” du metteur en scène Mohamed Fadel Qabani et la pièce ” Al Mout ” de Lazhar Farhani, ainsi qu’une programmation de spectacles destinés aux enfants et aux personnes ayant des besoins spécifiques.

Sur le plan intellectuel, le festival explore la relation entre tradition et modernité à travers deux sessions scientifiques. Des universitaires de renom, tels que les docteurs Mohamed Abaza, Ezzeddine Abbassi et Mohamed Hedi Farhani, y analyseront les mécanismes permettant d’intégrer le patrimoine culturel dans la pratique théâtrale contemporaine.

En parallèle, des ateliers de formations sont prévus au cœur des quartiers populaires. Ces sessions couvrent la pédagogie du jeu, la danse et l’apprentissage théâtral, tout en proposant des ateliers d’intégration spécifiques pour les enfants autistes, sous la supervision de spécialistes, afin de rendre l’art accessible à tous.

La clôture du festival, prévue pour le 14 mai au complexe culturel, sera marquée par l’annonce des lauréats. Cette édition se terminera par un hommage au regretté metteur en scène Fadhel Jaziri avec la représentation de la pièce ” Jranti El Aziza “(Mon cher violon).