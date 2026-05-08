La manifestation ” La culture dans notre quartier ” se poursuit dans la délégation de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Elle a débuté hier, jeudi et prendra fin dimanche, sous le slogan ” Non à la drogue ” dans le cadre du Programme d’éducation et de sensibilisation sur les comportements à risque.

Cette initiative de l’association Mosaïque pour le théâtre à Feriana, vise à prévenir la consommation de drogues chez les enfants et les jeunes, en rapprochant les activités culturelles et artistiques des quartiers populaires et en attirant les groupes à risque plutôt vers la création et l’action culturelle. Elle est organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et sous la supervision de la délégation régionale des Affaires culturelles de Kasserine.

L’alternative de l’association Mosaïque : la culture contre la propagation de la toxicomanie

Abbes Maghzaoui, président de l’association Mosaïque pour le théâtre à Feriana, a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que cette manifestation vise à convaincre les jeunes qu’il existe de réelles alternatives pour les éloigner de la toxicomanie, à travers le théâtre, le dessin, la musique et l’animation culturelle. Il a précisé que le slogan de l’initiative est ” De la toxicomanie à la créativité “.

Les premières données recueillies auprès de la société civile et des habitants des quartiers populaires révèlent une propagation inquiétante de la consommation de drogues, en particulier dans le milieu scolaire de Feriana, ce qui a rendu nécessaire l’organisation de cette manifestation de sensibilisation et d’éveil, la première du genre dans la région, a-t-il affirmé.

Un programme riche entre théâtre itinérant et ateliers de sensibilisation

Le programme de la manifestation comprend l’organisation de spectacles « théâtre itinérant » dans les quartiers populaires, des campagnes de sensibilisation sur le terrain, des interventions radiophoniques sur les dangers de la drogue pour l’individu, la famille et la société, ainsi que la distribution de dépliants de sensibilisation, des spectacles de conteurs et des concours récompensant la meilleure campagne de sensibilisation sur le fléau de la drogue.

Des tables rondes, des ateliers de dessin et la réalisation de fresques murales de sensibilisation dans plusieurs espaces publics, parmi lesquelles une fresque intitulée « Vivons sans drogues » et une autre sous le slogan « Ne laisse pas la drogue détruire ta vie » sont prévues a ajouté le présent de l’association.

La présentation de témoignages de personnes ayant réussi leur sevrage et l’organisation de débats ouverts sur les moyens de prévention et les méthodes pour arrêter la consommation sont au menu de cette initiative.

La journée de clôture sera marquée par l’organisation d’activités de sensibilisation au marché hebdomadaire de Feriana sur les causes de la toxicomanie, ses conséquences et les moyens d’y mettre fin. Elle propose aussi un débat sur le rôle de la famille dans la protection des enfants contre la drogue, et la remise de distinctions à plusieurs participants et personnes ayant réussi leur sevrage.

La maison de la culture de Fériana fermée depuis 7 ans en attendant les travaux pour sa réouverture

M. Maghzaoui a souligné que l’association compte poursuivre périodiquement ces activités de sensibilisation, en organisant tous les 15 jours des manifestations culturelles dans les quartiers populaires et en incitant les enfants et les jeunes à participer à des activités artistiques et culturelles tout au long de l’année.

Dans le même contexte, il a indiqué que la Maison de la culture de Feriana est fermée depuis sept ans en raison de son état de délabrement avancé, ce qui a poussé les responsables culturels à transférer leurs activités dans les quartiers, les établissements scolaires et les espaces ouverts, en attendant le démarrage des travaux de reconstruction cette année.

Absence d’infrastructure et appel à la mobilisation pour lutter contre le fléau de la drogue à Feriana

De son côté, le comédien Jamaï Laamari a estimé, dans une déclaration à l’agence TAP, que le fléau de la drogue représente désormais un danger réel menaçant la communauté locale de Feriana, imputant l’aggravation de ce phénomène au vide et à l’absence d’espaces sportifs, culturels et destinés à la jeunesse, ainsi qu’à la fermeture de la Maison de la culture et à l’absence d’une salle de sport couverte, selon ses propos.

Lamari a insisté sur la nécessité de mettre en place des espaces culturels et sportifs capables d’attirer les enfants et les jeunes et de les encadrer, soulignant que la lutte contre la drogue exige la mobilisation conjointe des familles, de la société civile et des institutions officielles.

Dans des déclarations similaires à TAP, plusieurs enfants et jeunes participant à la manifestation ont souligné l’importance de ces initiatives pour sensibiliser aux dangers de la drogue et encourager les jeunes à s’engager dans des activités culturelles et créatives plutôt que de se laisser entraîner vers des comportements dangereux.