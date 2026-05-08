Le Médiateur administratif est intervenu en conciliation pour débloquer deux litiges fonciers industriels dans les gouvernorats de Kébili et de Béja, dans le but de réaffecter des lots immobilisés à leur vocation économique et de soutenir l’investissement.

Une séance de conciliation s’est tenue, il y a deux jours, au siège des services du Médiateur administratif, sous la présidence de la Secrétaire générale Najet Gharbi, en présence de représentants de l’Agence foncière industrielle (AFI) et de la Direction générale de l’infrastructure industrielle et technologique. Elle a porté sur deux dossiers relatifs à des situations foncières dans la zone industrielle de Kébili et la zone industrielle « route de Amdoun » à Béja.

Encadrée par Ali Bouali, chargé des droits économiques et financiers, la séance a permis d’examiner l’état d’avancement des projets sur le terrain par rapport aux délais impartis, d’identifier les obstacles administratifs et financiers ayant entravé leur achèvement, et de mettre à jour les dossiers à la lumière des nouveaux justificatifs produits par les requérants.

Les services du Médiateur ont réaffirmé leur approche équilibrée : protéger le patrimoine foncier industriel contre toute immobilisation tout en tenant compte des spécificités de chaque dossier. Ils ont précisé que leurs attributions de conciliation visent à instaurer une culture du dialogue entre le citoyen et l’administration, sans empiéter sur les compétences des autorités administratives ou judiciaires.