Salima Ben Mustapha, présidente du Tennis Club de Tunis et directrice du Kia Tunis Open, a annoncé que tout est prêt pour le lancement de la 21ᵉ édition de ce rendez-vous sportif de référence, inscrit au calendrier du Challenger 75 de l’Association des joueurs professionnels de tennis.

Dans une déclaration à Webmanagercenter, Ben Mustapha a indiqué que le tournoi connaîtra cette année une compétition internationale relevée, avec la participation de joueurs représentant 20 nationalités différentes. Cette présence renforce le rayonnement mondial de l’événement.

Une forte présence tunisienne et des classements avancés

Cette édition se distingue par une participation tunisienne notable, avec 9 joueurs engagés. En tête figure Moez Chargui, classé 144ᵉ mondial, qui abordera la compétition en tant que tête de série numéro 2 du tableau principal.

Le comité d’organisation a également accordé des invitations spéciales, ou Wild Cards, à Skander Mansouri, Aziz Ouakaa et Aziz Dougaz, leur permettant d’intégrer directement le tableau principal. Plusieurs jeunes talents tunisiens prendront, quant à eux, part aux qualifications.

Une expérience complète pour le public et une importante dotation financière

La directrice du tournoi a souligné que le comité d’organisation a travaillé à l’amélioration des infrastructures des courts afin d’offrir des conditions de jeu optimales.

Elle a affirmé que le Kia Tunis Open n’est pas seulement une succession de matchs. Il s’agit aussi d’une expérience immersive pour le public, avec des animations, des jeux et des occasions d’interaction directe avec les joueurs internationaux.

Dans une démarche d’encouragement, l’accès sera gratuit pour tous les spectateurs pendant toute la durée du tournoi.

Salima Ben Mustapha a également révélé que la dotation financière globale atteint 107 000 dollars. Elle sera répartie progressivement entre les joueurs, selon leur parcours dans les différents tours de la compétition.

Le calendrier du tournoi

Les qualifications débuteront le dimanche 10 mai. Le tableau principal commencera le lundi 11 mai. La finale se jouera le samedi 16 mai 2026.

Le comité d’organisation a appelé tous les passionnés de tennis à venir nombreux pour assister à ce rendez-vous sportif et soutenir les joueurs tunisiens engagés dans cette compétition internationale.