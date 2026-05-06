La 5ème édition de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) aura lieu du 23 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis, annonce dans un communiqué le ministère des Affaires culturelles.

Pour rappel, la 4ème édition de cet évènement s’est tenue du 4 au 18 février 2023 sous le slogan ” Le livre, notre foyer “, avec la participation de plus de 80 maisons d’édition présentant près de 20 000 titres.

La FILT met notamment l’accent sur la littérature d’enfance et de jeunesse, et consacre des espaces aux activités numériques et audios.