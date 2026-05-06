Le Centre National des Arts de la Marionnette brille à l’international avec deux représentations de la pièce ” Blackout ” conçue et mise en scène par Mounir Argui, au prestigieux Prix International “Il Teatro Nudo” de Teresa Pomodoro à Milan (Italie), les 13 et 14 mai 2026 au Spazio Teatro No’hma.

Ensuite, le Centre s’invitera en Turquie pour le 16ème Festival International de Théâtre d’Antalya, où la pièce pour adultes ” Le Manteau ” (The Overcoat) , une adaptation et mise en scène par Amir Ayouni, d’après la nouvelle “Le Manteau ” de Nicolas Gogol, sera jouée les 17 et 18 mai 2026 au Centre Culturel Hasim Işcan.

Ces participations aux festivals internationaux sont de véritables fenêtres qui permettent ainsi à l’art tunisien de la marionnette de rayonner à travers le monde et de bâtir ainsi des ponts de créativité et de beauté.