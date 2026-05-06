Une centrale photovoltaïque, conçue et réalisée par un opérateur privé, a été officiellement mise en service, mercredi, par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) au profit de l’école primaire Mustapha Khraïef, située à Nefta dans le gouvernorat de Tozeur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la STEG et la Chambre Syndicale du Photovoltaïque de Tunisie (CSPV), a indiqué Nabil Mourad, chef de service à la direction commerciale et marketing de la STEG.

Il a précisé, en marge d’une action de sensibilisation organisée au profit des élèves à cette occasion, que le programme d’installation de centrales photovoltaïques dans les écoles primaires a été lancé cette année, ajoutant que l’école Mustapha Khraïef à Nefta est la deuxième à l’échelle nationale à en bénéficier.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise et de ses partenaires et vise à améliorer la capacité des établissements éducatifs à faire face aux dépenses énergétiques grâce à l’autoproduction.

La centrale a été installée gratuitement par un fournisseur privé, et son exploitation devrait permettre de couvrir la totalité de la consommation annuelle d’électricité de l’école.

“L’espoir est également de généraliser ce type d’installations à l’ensemble des écoles”, selon la même source.