Le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’annonce décisif ce mercredi 6 mai 2026, à l’occasion de la demi-finale retour de la UEFA Champions League.

Victorieux à l’aller au Parc des Princes (5-4) au terme d’un match spectaculaire, les Parisiens abordent ce déplacement en Allemagne avec un léger avantage. Mais tout reste ouvert face à une équipe bavaroise réputée pour sa solidité mentale.

La rencontre se jouera à l’Allianz Arena, avec un coup d’envoi fixé à 21h (heure française).

Le match sera diffusé en direct sur CANAL+.