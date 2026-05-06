Le Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) accueille, pour l’édition 2026, une résidence artistique dédiée à la sculpture contemporaine du 27 avril au 18 mai, dans le cadre du projet ” Art et Patrimoine : Mémoire du futur”. Elle réunit une sélection de sculpteurs et artistes plasticiens tunisiens autour d’une expérience de création ouverte sur la matière, l’espace et la mémoire.

Les artistes participants, selon les organisateurs, sont Abdelaziz Krid, Alaeddine Zbida, Bayrem Aouni, Walid Galai, Mohamed Sahnoun, Rim Ayari, Mohamed Bouaziz, Rim Maalla, Seifeddine Ben,Hamad et Houssem Ghorbel.

Cette résidence s’inscrit dans une démarche qui envisage le patrimoine comme un espace vivant de production et d’expérimentation.

Les jardins de Dar Sebastian deviennent ainsi un atelier à ciel ouvert, un lieu de dialogue entre art et patrimoine, entre mémoire matérielle et expressions contemporaines. Pendant trois semaines, les artistes réaliseront de nouvelles œuvres sculpturales en travaillant des matériaux variés du marbre, au bois au fer, dans une approche qui interroge le lieu, en révèle les strates sensibles et en propose une relecture plastique et contemporaine.

Cette résidence prolonge la dynamique engagée lors des éditions précédentes et marque une évolution du projet, du simple espace d’exposition vers un véritable espace de production. Elle affirme une volonté de soutenir la création contemporaine, d’encourager la recherche autour de la matière et d’ouvrir le dialogue avec les technologies interactives, dans la perspective d’un parcours artistique durable, à la croisée de la sculpture, du patrimoine et de l’innovation numérique.

Un rendez-vous avec une expérience artistique où la sculpture se pense non comme une forme figée, mais comme un geste vivant qui réinvente notre relation au lieu, à la mémoire et au futur.