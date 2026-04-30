Une campagne de sensibilisation au profit des gardes forestiers au parc d’El Aroussia à Tebourba (gouvernorat de Manouba) a été organisée, par les unités de la protection civile, en collaboration avec la direction des forêts.

Cette initiative vise à renforcer les compétences des agents concernés en matière de surveillance, de détection précoce, d’intervention rapide et sécurisée ainsi qu’à accroître leur sensibilisation aux moyens de prévention contre les risques d’incendie et de protection du patrimoine forestier, a souligné, à l’Agence TAP, le chef de la direction régionale des forêts, Karim Saad.

Elle s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour assurer la réussite de la saison des récoltes et la prévention des incendies à travers la présentation d’un ensemble de recommandations pratiques portant principalement sur les méthodes de première intervention en cas de déclenchement du feu, l’évaluation adéquate de la situation avant toute intervention ainsi que l’utilisation sûre et efficace des moyens disponibles afin de limiter la propagation des flammes.

Les recommandations ont porté aussi sur la nécessité de faire preuve d’une vigilance constante, en particulier durant la période des récoltes où les risques d’incendie augmentent en raison des activités agricoles et de l’utilisation de machines, selon la même source.

La campagne a également inclus des orientations sur l’importance d’une coordination étroite entre les différents intervenants, notamment les gardes forestiers, les agents de la protection civile et les services régionaux, afin de garantir une intervention rapide et efficace, réduisant la propagation des incendies et les pertes dans les zones agricoles et forestières qui s’étendent sur 12810 hectares dans la région.