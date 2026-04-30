L’Association “Ibsar” pour la culture et le loisir des personnes en situation de handicap a annoncé, ce jeudi, le lancement d’un appel à candidatures au programme de renforcement des capacités des femmes leaders (She leads).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’association, Mohamed Mansouri a fait savoir que ce programme de formation est dédié à une cinquantaine de femmes en situation de de handicap (moteur, visuel et auditif) âgées entre 20 et 35 ans.

“Ce programme, qui démarrera en juin 2026 et se poursuivra pendant 20 mois (jusqu’en 2027) vise à lancer une campagne de plaidoyer en vue de la révision de l’article 27 du décret-loi n°10 de 2023, daté du 8 mars 2023, relatif à l’organisation des élections des conseils locaux ainsi qu’à la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.”, a-t-il fait savoir.

Le responsable a précisé que cet article prévoit la désignation d’un seul représentant des personnes en situation de handicap au sein des conseils locaux, par tirage au sort, proposant à cet effet l’instauration d’une discrimination positive en faveur des jeunes (hommes et femmes) âgés de 20 à 35 ans en situation de handicap.

Il a ajouté que le programme vise notamment à développer et renforcer les capacités et les compétences des jeunes filles et des femmes en situation de handicap afin de faciliter leur accès à la vie publique de manière active, efficace et influente.

Dans ce cadre, Mansouri a invité les intéressées à remplir le formulaire de participation avant le 31 mai 2026.

Il a également précisé que la première session abordera les différentes conventions et traités internationaux ratifiés par la Tunisie, ainsi que le cadre législatif national afin de renforcer la représentation des femmes en situation de handicap dans les conseils locaux, qui ne dépasse pas actuellement 11 % des sièges.

Le président de l’association a souligné que ce programme de formation a pour objectif d’encourager les femmes en situation de handicap à participer à la vie publique et politique afin de devenir des leaders dans ce domaine.

La deuxième session sera consacrée au développement des capacités communicationnelles. Les troisième et quatrième sessions porteront sur les techniques de plaidoyer, tandis que la cinquième sera dédiée au lancement de la campagne de plaidoyer.

Les autres sessions seront axées sur la transmission des connaissances.