L’Espérance sportive de Tunis a remporté le championnat de la Nationale A de volley-ball pour la saison 2025-2026. Le titre a été officialisé après la victoire en Game 3 de la finale face à l’Étoile sportive du Sahel (3-2), samedi à la salle de Msaken, selon la Fédération tunisienne de volley-ball.

Ce succès offre aux Sang et Or leur 26e sacre national, le neuvième consécutif.

Un match décisif interrompu dans le cinquième set

La rencontre s’est conclue sur un score de 3 sets à 2 (16-25, 21-25, 25-23, 25-12, 13-5). Le match a toutefois été arrêté lors du cinquième set, alors que l’Espérance menait 13-5.

Cette interruption est intervenue en raison de jets de projectiles et de fumigènes sur le parquet de la salle de Msaken. Malgré ces circonstances, la victoire a été attribuée à l’Espérance, scellant définitivement l’issue de la finale.

Une série maîtrisée de bout en bout

Avant ce troisième acte, l’Espérance ST avait déjà pris l’avantage dans la série en remportant les deux premières rencontres disputées à la salle Zouaoui de Tunis.

Lors du premier match, les Sang et Or s’étaient imposés au terme d’un duel serré (3-2 : 25-15, 23-25, 25-16, 23-25, 15-12). Ils avaient ensuite confirmé leur supériorité lors du deuxième match avec une victoire plus nette (3-0 : 25-15, 25-17, 26-24).

Avec trois succès en autant de matchs, l’Espérance a conclu la finale sans concéder de défaite.

Une domination confirmée sur la scène nationale

Ce nouveau titre confirme la régularité du club dans le championnat tunisien. Il s’agit du neuvième sacre consécutif pour l’Espérance ST, qui poursuit sa série de succès.

Face à elle, l’Étoile du Sahel n’a pas réussi à inverser la tendance malgré une entame favorable lors du troisième match, remporté dans les deux premiers sets.