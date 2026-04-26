Le match entre Borussia Dortmund et SC Fribourg se jouera ce dimanche 26 avril 2026 au Signal Iduna Park, dans le cadre de la 31e journée de Bundesliga.

Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 17h30. Les supporters des deux équipes pourront suivre ce duel en direct sur la chaîne beIN Sports 8.

Ce rendez-vous s’annonce important pour les deux formations, notamment dans la lutte pour les places européennes. Dans une ambiance toujours impressionnante à Dortmund, ce match promet intensité et spectacle.