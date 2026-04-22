La Fondation Tunisie pour le Développement et l’Université de la Manouba ont signé, le 16 avril à Tunis, un partenariat stratégique visant à renforcer l’employabilité des jeunes et à stimuler l’entrepreneuriat étudiant, avec un accompagnement prioritaire des porteurs de projets issus du Pôle de l’Étudiant Entrepreneur (UMA-PEE).

Conclue dans une optique de collaboration durable, cette convention prévoit la mise en place de dispositifs conjoints de formation, de mentorat et d’accompagnement personnalisé.

L’accord a pour objectif de rapprocher la formation académique des besoins réels du tissu socio-économique, tout en identifiant et en valorisant les initiatives à fort potentiel de croissance, précise la Fondation dans une publication rendue publique mardi sur ses réseaux sociaux.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux institutions organiseront conjointement des ateliers pratiques, des programmes d’incubation et des événements dédiés à l’innovation. Ces actions viseront à doter les étudiants des compétences techniques et managériales nécessaires à la création d’entreprises et à une insertion professionnelle rapide.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté partagée de faire de la jeunesse un acteur clé du développement économique et social. Un comité de pilotage sera prochainement mis en place pour définir les indicateurs de suivi et les modalités opérationnelles de cette convention.