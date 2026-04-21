Le club anglais de Bournemouth a annoncé l’arrivée de l’Allemand Marco Rose comme futur entraîneur à partir de la saison prochaine. Il succédera à Andoni Iraola, qui a décidé de quitter ses fonctions à l’issue de l’exercice en cours.

Une transition annoncée

L’entraîneur espagnol Andoni Iraola avait fait savoir la semaine dernière qu’il mettrait fin à son aventure avec les Cherries après trois saisons passées sur la côte sud de l’Angleterre.

Bournemouth a officialisé dans la foulée la nomination de Marco Rose, âgé de 49 ans, qui s’est engagé pour une durée de trois ans.

Un profil expérimenté

Marco Rose a notamment dirigé le Borussia Dortmund lors de la saison 2021-2022, ainsi que le RB Leipzig entre 2024 et 2025. Il prendra les commandes d’une équipe actuellement bien positionnée en championnat.

Bournemouth toujours en course pour l’Europe

À cinq journées de la fin de la saison, Bournemouth occupe la huitième place de Premier League. Le club compte le même nombre de points que Chelsea (6e) et Brentford (7e).

Les Cherries restent en lice pour une qualification européenne, la sixième place étant qualificative pour la Ligue Europa.