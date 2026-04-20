Le marché boursier a accéléré son rebond, lundi, grappillant de 0,47 % à 15 798,89 points, et ce, dans un volume de 15,3 MD. Notons que la séance n’a pas connu la réalisation de transactions de blocs, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume peu soutenu de 608 mille dinars, l’action s’est envolée 6 % à 37,630 D.

Le titre SIAME a affiché une bonne prestation sur la séance. L’action du spécialiste des appareillages électriques a signé une progression de 4,8 % à 3,490 D. La valeur a drainé un modeste flux de 113 mille dinars sur la séance.

Le titre TPR a accusé la moins bonne performance de la séance. L’action de l’extrudeur d’aluminium a reculé de 4,1 % à 12,790 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 1,9 MD, soit le volume le plus élevé de la cote.

Le titre STB a terminé la séance sur une note négative. L’action de la banque a fléchi de 3 % à 4,5 D. La valeur a mobilisé des échanges réduits de 154 mille dinars sur la séance.